Borcu yüzünden elektriği kesilen ve mum ışığında uyuyakalan yurttaşın evinde yangın

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Cemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Cennet Yeşim Tatar’ın elektrikleri, toplam 7 bin 600 lira borcunu ödeyemediği için yaklaşık bir hafta önce kesildi.

Çeşitli aylara ait toplam 7 bin 600 lira birikmiş borcu olan Cennet Yeşim Tatar elektriği kesilince mum ışığında kalmaya başladı. 19 Aralık’ı 20 Aralık’a bağlayan gece yarısı mum ışığında uyuyakalan Yeşim Tatar’ın evinde yangın çıktı.

ANKA'dan Burhan Demircioğlu'nun haberine göre Cennet Yeşim Tatar, şunları söyledi:

“Evde elektrik olmadığından mum yakıyorduk. Ben de uyuyakalmışım koltukta. Bir baktım alevler çıkmış işte, yangından, mumdan. Zor kaçtım işte şuradan, yandı yani. Canımı zor kurtardım buna şükür de. Evde yatıp uyuyordum ben mumdan çıkmış yangın nasıl oldu ben de anlamadım. Elektriğimiz 1 haftadan beri kesik. Fatura 7 bin TL falanmış. 1 haftadan beri de kesikti. Ne yapayım öyle işte sıkıntı. Klima ile ısınıyorduk, o yüzden biraz fazla geldi. Maddi durumumuz biraz sıkışık son dönemlerde. Bir haftadır kesikti. Paramız olsaydı elektriği ödemiş olurduk, mum da yakmazdık, bu sayede yangın da çıkmazdı. Yani mum yüzünden canımdan oluyordum. Çocuk da var benim, oğlum, Allah’tan o burada değilmiş. Ölüyordum yani.”