Elektrik faturası mahkumları da çarpıyor

Gazeteci İsmail Saymaz bugün HalkTV'nin internet sitesindeki köşesinde cezaevinden aldığı bir mektubu paylaştı. İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nden yazılan mektupta, 2014 yılında kan davalılarını öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve kardeşiyle birlikte cezaevinde yattığını belirten A.Ç. elektrik faturalarından şikayet etti.

"Bilmeyenler için ifade edeyim, cezaevlerinde aydınlatma hariç, diğer elektrik kullanımları mahkumlarca karşılanıyor" diyen Saymaz'ın köşesine taşıdığına göre, son zamlarla birlikte zamlanan elektrik faturaları, cezaevlerinin pahalı olan ticarethane vasfında tarifelendirilmesi, mahkumları ödeyemeyecekleri borç yüküyle karşı karşıya bırakmış durumda.

İsmail Saymaz Adalet Bakanlığı yetkililerini aradığını ve kendisine "düzenlemenin en yakın zamanda çıkacağının ve sorunun çözüleceğinin söylediğini" ifade etti.

Saymaz'ın yazısına taşıdığı A.Ç.'nin mektubunun bir bölümü şöyle:

"Biz iki kardeş aynı cezaevindeyiz ancak ailelerimiz İstanbul Sultanbeyli’de ikamet ediyor. Maddi durumları iyi olmadığı için düzenli olarak ziyaretimize gelemiyorlar.

Ben 2014 yılında cezaevine girdiğim zaman kızım 80 günlüktü. Şimdi üçüncü sınıfa gidiyor. Şimdiye kadar kızımla 24 saat ancak birbirimizi görmüşüz. Bunların hepsi maddi sıkıntılardan dolayı.

Bize burada her ay düzenli olarak her odanın ayrı ayrı elektrik faturası geliyor. Şimdiye kadar gelen faturaların hemen hemen her ay birim fiyatı değişik geliyordu. Yapılan zamlardan dolayı genelde iyi kötü ödüyorduk. Çünkü gelen faturalar mesken abonesi tarifesi üzerinden geliyordu.

Ta ki eylül ayı faturasında birimi fiyatı, yani bir kilovatı 1,61 kuruş iken, ekimde bu fiyat 3, kasım ayında 4,15 lira olduğunu gördük. Ve bize söylenen, tarifelerin değiştiği, meskenden ticarethane tarifesine geçirildiği…

‘Bundan sonra bu şekil olacak’ denildi. Sizden ricam bu konuya bir el altınız ve bize yardımcı olun."