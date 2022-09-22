Borç batağındaki belediyenin 294 milyon 500 bin liralık ihalesi yine AKP’liye gitti

AKP’nin yönetimindeki belediyelerin tartışmalı harcamalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Borç batağındaki AKP’li İstanbul Başakşehir Belediyesi, kapalı pazar yeri ve katlı otopark yapılması için tam 294 milyon 500 bin TL harcayacak.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 7 Haziran’da “Güvercintepe Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Yapılması” işi için ihaleye çıktı. AKP’li belediye, inşaatın ‘yaklaşık maliyeti’ni 273 milyon 392 bin TL olarak belirledi. Ancak ihale, 294 milyon 500 bin TL’lik teklifle, ‘Makro Yol Yapı Sanayi’ isimli şirkete gitti. AKP’li Yasin Kartoğlu yönetimindeki idare ile şirket arasında 19 Eylül’de sözleşme imzalandı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre 2004 yılında kurulan ve merkezi Esenler’de bulunan Makro Yol Yapı şirketi, Selim Özderya, Dursun Ali Özderya ve Mustafa Özderya’ya ait.

Şirketin Yönetim Kulu Başkanlığı’nı Selim Özderya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı ise Dursun Ali Özderya yapıyor. Aynı zamanda Dursun Ali Özderya, AKP Trabzon Ortahisar İlçe yönetiminde yer alıyor. İlçe Başkan Yardımcısı olan Özderya, Ekonomi İşleri Başkanlığı görevini yürütüyor.

AKP’lilere ihale cenneti

Başakşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Beyzade Kayabaşı, BirGün’e yaptığı açıklamada, ihalelerin yandaş firmalara verildiğine dikkat çekerek bu duruma tepki gösterdi. Kayabaşı, “Belediye, AKP’li iş insanları, yöneticileri ve bürokratları için ihale cenneti haline geldi” dedi. CHP’li Meclis üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başakşehir Belediyesi’nin aldığı bütçe, daha önceki yılların neredeyse üç- dört katı… Son dönemde bu parayı sonuna kadar tüketmek için bol keseden yandaş firmalara ihale dağıtıyorlar. 3 milyar 410 milyon TL gibi devasa bitçe, iştah kabartıyor. Bu firma, daha önce de belediyeden yol yapım ihaleleri almıştı. İhalelere bir iki firmanın dışında katılım sağlanamıyor. Son süreçte ihalelerin tamamı ya AKP’li bürokratlara gidiyor ya da önceki yıllarda yönetimde yer alan isimlere… Mesela belediye, AKP Milletvekili Vahit Kiler'in şirketinden araç kiraladı. Bir de AKP Gençlik Kolları üyesine milyonluk ihaleler verildi. Bu harcama da AKP’lilere giden 3’üncü ihale… Neredeyse AKP’lilerin dışında ihale alan bir firmaya rastlanılmıyor. Sayıştay da 2018’den beri Başakşehir Belediyesi’ni ve Yasin Kartoğlu’nu denetlemedi. Böyle bir dönem yaşıyoruz ve raporlar hâlâ açıklanmadı.”

İştah kabartan bütçe

Borç batağında olduğu bilinen Başakşehir Belediyesi, hem milyonlarca lira değerinde kıymetli arazilerini satışa çıkarmış hem de belediye meclisinden borçlanmak için yetki almıştı. Bu yılki bütçesi 980 milyon TL ek bütçesi olan idare, ek bütçe teklifi hazırlayarak haziran ayında Meclis’e sunmuştu. Başkan Kartoğlu’nun imzasının yer aldığı teklifte bütçenin yaklaşık 3 milyar TL’ye yükseltileceği kaydedilmişti. Ek bütçe için belediyenin bu yıl 2 milyar 146 milyon TL değerinde arsa satacağı bildirilmişti.

2 Milar TL'lik 70 ihale

Makro Yol Yapı isimli şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin çok sayıda inşaat işini üstlendi. Şirket, son 11 yılda kamu kurumlarından 2 milyar 293 milyon 32 bin TL’lik tam 70 ihale aldı. AKP Ortahisar İlçe yönetiminde yer alan Özderya’nın şirketinin Ortahisar Belediyesi’nden de ihaleler kaptığı öğrenilirken şirketin aldığı ihalelerden bazıları şöyle:

·Başakşehir Belediyesi’nden 449 milyon 407 bin TL’lik sekiz ihale.

·İBB’den 560 milyon 35 bin TL’lik üç ihale.

·Karayolları’ndan 890 milyon TL’lik 20 ihale.