Borç batağı derinleşiyor: İcra dosya sayısı 21 milyon 569 bin oldu

Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen büyüyor. İcra dairelerindeki yeni dosya sayısının geçen yıla göre yüzde 59,4 artarak 13 milyon 369 bini buldu.
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın paylaştığı güncel veriler şöyle:
- Yılın ilk 11 aylık döneminde 15 bin 22 gerçek ve/veya tüzel kişiye ait 135 bin 872 çek bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıktı.
- Karşılıksız çıkan çek sayısının geçen yıla göre yüzde 18,3 oranında arttığı bu dönemde, karşılıksız çıkan bu çeklerin parasal tutarı ise yüzde 175,1 oranında artarak 50,6 milyar liraya kadar yükseldi.
- İcra dairelerine bu yıl geçen yıla göre 4 milyon 981 bin daha fazla yeni dosya geldi.
- UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 22 Aralık itibariyle 21 milyon 569 bin oldu.