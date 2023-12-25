Borç batağı derinleşiyor: İcra dosya sayısı 21 milyon 569 bin oldu

Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi kredi faizlerindeki rekor yükselişe rağmen büyüyor. İcra dairelerindeki yeni dosya sayısının geçen yıla göre yüzde 59,4 artarak 13 milyon 369 bini buldu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın paylaştığı güncel veriler şöyle: