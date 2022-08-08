Bolu'da yine su kaynaklı zehirlenme

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişi hastaneye başvurmuş, bir kişi ise yaşamını yitirmişti.

Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuran hastaların bir bölümünün hastanede tedavisi devam ederken, iki haftanın ardından köyde yeniden su kaynaklı zehirlenme vakası yaşandı.

Köyün içme suyunu karşılayan şebekede yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından haftanın belirli günlerinde evlere yeniden su verilmeye başlanmıştı. Suyun kullanılmasıyla birlikte kardeşi hastanede tedavi gören Cansu A.'da mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri belirdi. Ailesinin hastaneye götürdüğü Cansu A., yapılan tetkiklerin ardından tedavi için hastaneye yatırıldı.

'Tedirginlik ve belirsizlik var'

İki yeğeni de zehirlenerek hastaneye yatırılan İsmail Arslan, olaya dair şunları dedi:

“Ben kendim 5 gün yattım. Kardeşimin çocuğu 25 gündür Ankara’da yatıyor. Dün o çocuğun ablası rahatsızlandı. Yeniden bir hasta olması bizi endişelendiriyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Biz neden korunacağız? Yeni vakaların çıkması başka bir sorun. Herkeste bir tedirginlik ve belirsizlik var. Ben başka bir çocuğu duyunca tedirgin oldum. Dün kardeşimin çocuğu gitti. Yarın eşimin gitmeyeceğinin garantisi yok. Yoğun bakımda olan var. Komşumuzun çocuğu entübe olmuş. Ben kendi çocuğumun iyi olduğuna sevinemiyorum." (İHA)