Koca'ya soru önergesi: 'Paslı boruların değiştirilmesi için bir can mı yitirmeliydik?'

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 11'i yoğun bakımda olmak üzere 31 kişinin tedavisi hastanelerde devam ederken, su salgını bir kişinin ise ölüme sebep olmuştu.

Olayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya konuya dair soru önergesi yöneltti.

Olay sonrasında salgının yayıldığı su deposunun borularının değiştirilmesi çalışmalarının başladığını belirten İlgezdi, “Şehirlerdeki alt yapı problemleri önceden tespit edilmiş, suyun geldiği paslı borular önceden değiştirilmiş olsaydı, ne can kaybı yaşanırdı ne de vatandaşlarımız hastalanırdı. Olaydan sonra su deposunun paslı borularının ve sistemlerinin değiştirilmesi için çalışmaların başlatılması ancak ve ancak ihmalin bir kanıtıdır. Bu paslı boruların değiştirilmeye başlanması için illa ki bir can mı yitirmeliydik? Yüzlerce kişi hastaneye mi kaldırılmalıydı? Yaşamını yitiren vatandaşımızın ve sağlıklarından olan 141 vatandaşımızın hesabını kim verecek? Bu ülkede insan hayatının hiç mi önemi yok?” diye konuştu.

'Denetim raporları sunulmalıdır'

Salgının yayılmasına ilişkin bir diğer iddia olan kurban atıklarının dereye bırakılması ve serinlemek için dereye giren çocuklara bulaşmış olması ihtimaline değinen İlgezdi sözlerine şöyle devam etti:

“Tüketime sunulan içme-kullanma sularının kalitesine yönelik denetleme ve izleme çalışmaları 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Sağlık Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Yani mevzuata göre olayın yaşandığı bölgede temiz ve güvenli içme-kullanma suyu sağlamak, atık su sorununu çözmek Bolu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün hizmet alanındadır. Bolu İl Özel İdaresi ve Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü; günlük bakiye klor ölümünün yapılıp yapılmadığı, depodaki su için son iki yılda kaç sefer biyolojik ve kimyasal analiz yapıldığı konularında ivedilikle kamuoyuna bir açıklama yapılmalı ve denetim raporları sunulmalıdır.”

Sağlık Bakanına sordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması üzerine soru önergesi veren Akkuş İlgezdi’nin soruları ise şöyle: