Koca'ya soru önergesi: 'Paslı boruların değiştirilmesi için bir can mı yitirmeliydik?'

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 11'i yoğun bakımda olmak üzere 31 kişinin tedavisi hastanelerde devam ederken, su salgını bir kişinin ise ölüme sebep olmuştu.
Olayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya konuya dair soru önergesi yöneltti.
Olay sonrasında salgının yayıldığı su deposunun borularının değiştirilmesi çalışmalarının başladığını belirten İlgezdi, “Şehirlerdeki alt yapı problemleri önceden tespit edilmiş, suyun geldiği paslı borular önceden değiştirilmiş olsaydı, ne can kaybı yaşanırdı ne de vatandaşlarımız hastalanırdı. Olaydan sonra su deposunun paslı borularının ve sistemlerinin değiştirilmesi için çalışmaların başlatılması ancak ve ancak ihmalin bir kanıtıdır. Bu paslı boruların değiştirilmeye başlanması için illa ki bir can mı yitirmeliydik? Yüzlerce kişi hastaneye mi kaldırılmalıydı? Yaşamını yitiren vatandaşımızın ve sağlıklarından olan 141 vatandaşımızın hesabını kim verecek? Bu ülkede insan hayatının hiç mi önemi yok?” diye konuştu.
'Denetim raporları sunulmalıdır'
Salgının yayılmasına ilişkin bir diğer iddia olan kurban atıklarının dereye bırakılması ve serinlemek için dereye giren çocuklara bulaşmış olması ihtimaline değinen İlgezdi sözlerine şöyle devam etti:
“Tüketime sunulan içme-kullanma sularının kalitesine yönelik denetleme ve izleme çalışmaları 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Sağlık Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Yani mevzuata göre olayın yaşandığı bölgede temiz ve güvenli içme-kullanma suyu sağlamak, atık su sorununu çözmek Bolu İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü’nün hizmet alanındadır. Bolu İl Özel İdaresi ve Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü; günlük bakiye klor ölümünün yapılıp yapılmadığı, depodaki su için son iki yılda kaç sefer biyolojik ve kimyasal analiz yapıldığı konularında ivedilikle kamuoyuna bir açıklama yapılmalı ve denetim raporları sunulmalıdır.”
Sağlık Bakanına sordu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması üzerine soru önergesi veren Akkuş İlgezdi’nin soruları ise şöyle:
- Bolu’da sudan kaynaklanan salgında sağlık kurumlarına ilk başvuru tarihi nedir? İlk başvurularda Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Elektronik Vaka İnceleme Formu doldurularak vaka bildirimi yapılmış mıdır?
- Tespit edilen vakaların il sağlık müdürlüğüne bildirimi anında yapılmış mıdır? Anında bildirilmeyen vakalar, kaç gün sonra il sağlık müdürlüğüne bildirilmiştir?
- Bakanlığınız bu salgınla ilgili vakanın yaşandığı köye görevlendirme yapmış mıdır? Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vakanın tespit edildiği Çaydurt Yuva Köyü’ne gitmiş midir? Gitmişse vakanın tespitinden kaç gün sonra köye gitmiştir? Gitmemişse neden gitmemiştir?
- İlk vakanın tespitinden kaç gün sonra su deposu ve şebeke suyu ile gıdalardan numuneler alınmıştır? Alınmamışsa neden alınmamıştır?
- Su deposundaki bakiye klor ölçümü ilk vakadan kaç gün sonra yapılmıştır? Sonuç ne olmuştur? Köylüler ilk vakadan sonra depodaki suyu kullanmaya devam etmiş midir?
- Bu bölgede 12 yıl içinde su deposu kaynaklı başka salgın yaşanmış mıdır? Yaşandı ise su deposu için iyileştirmeler ve bunların takibi yapılmış mıdır?
- İlk vaka hangi tarihte görülmüştür? Vakayı araştıran ekipler, hangi tarihte köye ulaşmıştır?
- Sağlık kurumlarına gitmeyip sahada tespit edilen vaka sayısı kaçtır ve bu vakalar ilk vakadan kaç gün sonra tespit edilmiştir?
- Sudan zehirlenen köylülerin bazılarının sağlık tetkiklerinde kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısına ulaşıldığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise kaç hasta için bu tanı konmuştur?