Bolu’da taş ocağı yapımı için orman yok ediliyor

Seben ilçesinde yapılması planlanan HES barajının inşaatında kullanılacak olan taşları çıkarmak için, 70 dönümlük araziye taş ocağı yapılmak isteniyor. Doğaya zarar verdiği gerekçesiyle taş ocağının yapımına izin vermeyen köylüler Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açmış ise de, mahkeme henüz sonuçlanmadan hızlıca ağaçlar kesilmeye başlandı.

Mahkeme sürecinin devam etmesine rağmen ağaçlar kesilmesine köylüler tepki gösterdiler. Ayman Yaylası'na çıkan ekiplere köylüler itiraz edip ağaçların kesilmesini engellemeye çalıştılar.

Köylülerden Fethi Olkın soL’a yaptığı açıklamada taş ocağının yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

‘Evlerimiz, hayvanlarmız yok oluyor’

‘‘Salı günü Bölge İdare Mahkemesine dava açtık. Dava sonuçlanmadan çam ağaçları kesilmeye başlandı. Bugün 150-200 kadar ağaç kesildi. Zaten burada Karayolları’na ait mevcut bir taş ocağı var . DSİ’ye ait yeni bir taş ocağı 400 metre ileride kurulacak. Oradan bazalt sunuluyor. Daha önceki taş ocağı kurulurken dinamitler patlattılar. Evlerimiz, hayvanlarımız, ağaçlarımız kısacası doğamız zarar görüyor.

‘Elinizi ormanlarımızdan çekin’

‘‘Bu yayla 300-400 yıllık bir yayla. Hayvanlar otlanıyor burada. Bizim nefes alanımız. Burada tekrardan dinamit patlatacaklar,, Canlarımız yok olacak. Biz bu taş ocağının yapımına izin vermeyeceğiz. Devlet ağaçları korumuyor, biz koruyoruz. Elinizi ormanlarımızdan çekin.’’