Bolu'da kadın cinayeti: Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Bolu'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Haber Merkezi

Alınan bilgiye göre, Bolu'da Alpagut Bey Mahallesi Zerdali Sokak'ta Umutcan İlter (25), kız arkadaşı Sevcan Dönmezer (24) ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'i öldürdü. İlter, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Sevcan Dönmezer'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Kız arkadaşını öldüren İlter'in de öldüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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