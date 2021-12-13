Bolu'da Halk Ekmek'e zam geldi

Bolu'da, özel fırınların ekmeğe yaptığı zammın ardından Halk Ekmek Fırınları'nda da ekmeğe zam geldi. Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları'nda 210 gramı 1.25 liradan satılan ekmeğin fiyatı 1,5 liraya yükseltildi.

Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınları’nda artan ürün maliyetlerinin ardından ekmeğe zam yaptığı öğrenildi. Günde ortalama 7 bin adet üretilen ve 210 gramı 1,25 liradan satılan halk ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Halk ekmek 1,50 liradan satışa sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde Bolu Aşçılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkâr Odası, ekmeğe 25 kuruş zam yaptıklarını duyurmuş, 1,75 TL’ye satılan 210 gram ekmeğin yeni fiyatının 2 lira olduğunu bildirmişti. (ANKA)