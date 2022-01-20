Bolu'da 1 günlük tatil ilan edildi, 2 kentte tatil uzatıldı

Bolu’da aşırı buzlanma ve kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Gümüşhane ve Tunceli'de bir gün daha tatil

Gümüşhane'de önceki günden beri etkili olan ve çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından okullar bir kez daha tatil edildi.

Tunceli’de de eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi. (İHA)