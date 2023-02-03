Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: Otoyol trafiğe kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu güzergahında 6 aracın karıştığı kazada 5 yurttaşımız yaralandı. Otoban kaza nedeniyle ulaşıma kapatılırken, otobanın İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu



Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, bir yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yurttaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken otoyol trafiğe kapandı. Araçlar Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. (AA)