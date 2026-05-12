soL Haber'de reklam yok, sadece haber var.

Bolu Belediyesi'ne operasyon: Jandarma binada arama yapıyor

Bolu Belediyesi ile belediyeye bağlı Bol-Tur A.Ş.’ye jandarma operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve şirket binasında arama başlatıldı.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 12.05.2026 , 12:12

Bolu Belediyesi ve bağlı şirketlerinden Bol-Tur A.Ş.’ye jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri binada arama yapıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

