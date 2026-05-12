Bolu Belediyesi'ne operasyon: Jandarma binada arama yapıyor
Yayın Tarihi: 12.05.2026 , 12:12
Bolu Belediyesi ve bağlı şirketlerinden Bol-Tur A.Ş.’ye jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri binada arama yapıyor.
DHA'da yer alan habere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.
