Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Geçici ihracım sona erdi

Mültecilere su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapma önerisi Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve AKP’li kadın Belediye Meclisi Üyesi Hacer Işık’a yönelik, “Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz” sözlerinin ardından CHP’den bir yıl süreyle geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’ın ihraç süresi sona erdi.

Geçen yıl 13 Haziran tarihinde CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan, bugün saat 17.00 itibarıyla ihraç cezasının sona ereceğini açıkladı.

‘Herhangi bir başvuru yapmama gerek yok’

DHA’ya konuşan Tanju Özcan, “Resmi üyeliğim Yargıtay’a gönderilecek. Benim herhangi bir başvuru yapmama gerek yok. Ayın 13’ünde verilmişti, ayın 12’si itibariyle cezam bitiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na partimiz genel sekreterliği tarafından yazı yazılacak ve tekrar asil üyelik sıfatını kazanmış olacağım” şeklinde konuştu.

'Genel başkanlık görevinden kaçınmam'

Özcan, CHP Genel Başkanlığı'nın en çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakışacağını öne sürerek, “Bu cesareti kimse gösteremezse eğer, üzerimize vazife düşerse, böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam. Hiçbiri, ‘biz yokuz’ derse, siyasi tarih, 'bu görevi sana yüklüyorum’ derse ben kaçınmam" dedi.