Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 'tekliflere kapalıyım' açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca (YDK) hakkında "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmesinin ardından birçok partiden davet aldığını belirtti.

'CHP'den ayrılmak istemiyorum'

Belediyede düzenlediği basın toplantısında konuşan Özcan, yarın Bolu'ya gelecek Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisini partisine davet etmesi durumunda cevabının ne olacağının sorulması üzerine, her partiye saygı duyduğunu söyledi.

Birçok partiden davet aldığını belirten Özcan, "Şu anda aralarında AK Parti'nin de bulunduğu hemen hemen tüm partilerden davet aldım, alıyorum da ihraç sürecinin başından itibaren. En başından itibaren söyledim, Cumhuriyet Halk Partisi benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de siyaseten de mücadele edeceğim dedim" ifadelerini kullandı.

Özcan, siyasi partilerin davetinden mutluluk duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ama ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Değerli hocamız Bolu'yu ziyaret edeceklermiş. Randevu talebinde bulundular. Biz de cuma günü kendisiyle görüşeceğiz. Bu açıklamamdan sonra öyle bir davet yapacağını düşünmüyorum. Kim davet ederse etsin, neredeyse etmeyen kalmadı. Hiçbirine 'evet' diyecek değilim. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içinde kalmak için ısrarla sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Dimdik bu yolda yürüyeceğim." (AA)