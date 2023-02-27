Bolu Belediye Başkanı Özcan Suriyeli göçmenlere karşı 'yasa' istedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi ziyaret eden ve kente dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün belediye binasında basın toplantısı düzenledi.

Göçmen düşmanı açıklamaları ve uygulamalarıyla bilinen Özcan, deprem bölgesinde çok sayıda Suriyelinin yaşadığını belirterek özellikle 20-40 yaş arası Suriyeli erkeklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini iddia etti.

Devletin Suriyeli sığınmacılarla ilgili acil bir yasa çıkarması gerektiğini öne süren Özcan, şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinde çok fazla mülteci var. Enteresan bir şekilde gitmek isteyen Suriyelilerin ülkesine geçişlerine de izin verilmiyor. Devletin acil bir yasa çıkarması gerekiyor. Bu yasa ile 20-40 yaş arası Suriyeli erkekleri ülkelerine sınır dışı etmeli. Esad ile dertleri varsa gitsinler onunla çözsünler. İdeolojileri uğruna gerekirse Esad ile savaşsınlar. Buralarda aylak aylak dolaşmasınlar. Zaten kıt kaynaklarımızla milyonlarca insanımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Suriyeli yaşlılar, kadınlar, çocuklar bu ülkede kalabilir. Ama 20-40 yaş arası Suriyelileri derhal ülkelerine göndermek lazım hesaplarını orada görsünler. Bizim artık paylaşacak ekmeğimiz, suyumuz kalmadı. Biz deprem yarası mı saracağız yoksa ÖSO militanlarına maaş vermeye mi devam edeceğiz?” (ANKA)