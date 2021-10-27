Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği rapora onay

Brezilya Senatosu'nun Parlamento Araştırma Komisyonu, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs salgınıyla mücadelede insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere 9 suçla itham edildiği raporu onayladı.

Komisyonun raporu 4 "ret" oyuna karşı 7 "kabul" oyuyla onayladığı öğrenildi. Bolsonaro "salgın sırasında federal hükümetin yaptığı hatalardan sorumlu asıl kişi" olarak tanımlanırken, insanlığa karşı suçlara ek olarak "suça teşvik, şarlatanlık, belgelerde tahrifat, sosyal hakların ihlali, kamu fonlarını kötüye kullanmak, salgın hakkında sahte haberler yayma" suçlarıyla itham edildi.

Yaklaşık bin 300 sayfalık raporda ayrıca Bolsonaro'nun 3 çocuğu dahil 77 kişi ve iki şirket suçlu bulundu. Bolsonaro, raporun hazırlandığı 6 aylık süreçte hükümetinin salgının "ilk anından itibaren doğru olanı yaptığını" savunarak, soruşturmayı ve raporu siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle defalarca reddettmişti. Söz konusu raporun Başsavcı Augusto Aras'a sunulması ve bir kopyasının da Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

Brezilya en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke

Brezilya'da koronavirüs salgınında şu ana kadar 21 milyon 748 bin 984 vaka tespit edilirken, 606 bin 293 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Brezilya, Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. (İHA)