Bolsonaro'dan Ukrayna açıklaması: Tarafsız olmaya devam edeceğiz

Brezilya'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü askeri harekâtı kınamayacağını açıklarken Brezilya'nın tarafsız kalacağını söyledi. Ancak Brezilya Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın saldırısını kınayan kararı onaylamıştı.

Bolsonaro düzenlediği basın toplantısında Putin'le iki saat konuştuğunu söylerken daha sonraki bir açıklamada, ülkenin dışişleri bakanlığı, Bolsonaro'nun Pazar günü Putin'le konuşmadığını, bunun yerine Moskova'da yaptıkları görüşmeye atıfta bulunduğunu söyledi.

Bolsonaro, Rusya ve Ukrayna'nın "neredeyse kardeş ülkeler" olduğunu belirterek Brezilya'nın çatışmada tarafsız kalacağını söyledi. Bolsonaro, "Taraf tutmayacağız, tarafsız olmaya devam edeceğiz ve mümkün olan her konuda yardım edeceğiz" dedi.

"Ukrayna nüfusunun büyük bir kısmı Rusça konuşuyor." diyen Bolsonaro, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e atıfta bulunarak Ukraynalıların "uluslarının umudunu bir komedyenin ellerine teslim ettiğini" söyledi.

Rusya'yı kınamaya istekli olup olmadığı sorulduğundaysa Bolsonaro, ülkenin tarım sektörü için önemli sayılan Rus gübrelerine atıfta bulunarak, Brezilya için olumsuz sonuçlar doğurabilecek herhangi bir yaptırıma karşı olduğunu söyledi.

Bolsonaro, Rusya'nın Ukrayna'da herhangi bir toplu katliam gerçekleştireceğini düşünmediğini de söyledi. "Rusya gibi bir devlet başkanı hiçbir yerde bir katliam yapmak istemez" diyen Brezilya Cumhurbaşkanı, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının "kendilerini Rusya'ya yakınlaştırmak" istediğini de sözlerine ekledi.

Cumartesi günü Bolsonaro, hükümetinin Brezilyalıları Ukrayna'dan tahliye etme çabalarını durdurmayacağını açıklamıştı.