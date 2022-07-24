Bolsonaro'dan seçim öncesi tehdit: 'Ordu bizim yanımızda'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir etkinlikte "Ordu bizim tarafımızda" diyerek gözdağı verdi.

Liberal Parti tarafından devlet başkanlığı seçimleri için resmen aday olarak gösterilen Bolsonaro, en büyük rakibi olan Luiz Inacio Lula da Silva'ya yönelik tehdit gibi açıklamalarda bulundu.

"Tanrı, silah ve aile" vurgularıyla konuşmasına başlayan Bolsonaro, kendisi lehine yapılan tezahüratlara "Ordu bizim yanımızda. Yolsuzluğu kabul etmeyen, sahtekarlığı kabul etmeyen bu ordudur. Bu ordu şeffaflık istiyor" gibi tuhaf bir karşılık verdi.

2 Ekim günü gerçekleşecek seçimlerin öncesinde Bolsonaro'nun birden fazla konuşmasında ordunun kendilerinden yana olduğunu iddia etmesi seçim güvenliğine ilişkin kuşkular doğuruyor.

Son anketlere göre, İşçi Partisi'nin adayı Lula, mevcut Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 16 puan önünde gözüküyor.