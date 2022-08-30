Bolsonaro'dan sanal seçim konvoyu

Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, 2 Ekim'de ilk turu yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde bir sanal seçim konvoyu videosu paylaştı.

Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GTA: San Andreas adlı bilgisayar oyunu üzerinden oluşturulan sanal seçim konvoyunun videosunu yayınladı. Videoda, oyun içerisindeki araçların üzerinde Bolsonaro'nun adının yazdığı ve motosikletlerin bu araçları takip ettiği görülüyor.

Bolsonaro, paylaşımının ardından bir mesaj daha yayınlayarak, videoyu oluşturan 'gamer'lara teşekkür etti.