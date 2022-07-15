Bolsonaro: Ukrayna savaşının nasıl çözülebileceğini biliyorum ama söylemeyeceğim

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın nasıl sonlandırılacağını bulduğunu, ancak planını önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye sunana kadar kimseyle paylaşmayacağını söyledi.

Perşembe günü gazetecilere verdiği demecinde Bolsonaro, "Ona [Zelenskiy'e] fikrimi, ne düşündüğümü söyleyeceğim. Bunun çözümünü, nasıl çözüleceğini biliyorum ama kimseye söylemeyeceğim" dedi.

Bolsonaro, "Bu savaş Brezilya için daha az, Avrupa için çok daha fazla büyük aksamalara neden oluyor" dedi.

Bolsonaro, kafasındaki plana dair ayrıntı vermeyi reddetti, ancak çatışmanın "Arjantin'in İngiltere ile 1982'de sona eren savaşı gibi" çözülebileceğini söyledi. Arjantin, Haziran 1982'de İngiltere'ye teslim olmuştu.