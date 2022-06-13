Bolsonaro: Seçimleri kazanmak için Biden'dan yardım istemedim

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bugün yaptığı açıklamada, bu yıl gerçekleşecek seçimlerde 'solcu' aday Luiz Inacio Lula da Silva'yı yenmek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istemediğini söyledi. Brezilya'da yayınlanan son anket sonuçlarına göre Lula da Silva, Bolsonaro'ya karşı önde görünüyor.

Biden ile Amerikalar Zirvesi'nde bir araya gelen Bolsonaro Washington'dan yardım istediği iddialarını reddetti. Bloomberg'de yayımlanan bir haberde, aşırı sağcı Bolsonaro'nun Biden'dan Ekim ayında yeniden seçilebilmesi yardım talep ettiği ileri sürülmüştü.