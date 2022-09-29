Bolsonaro 'sadece tanrı beni görevden alabilir' demişti: Brezilya'da anketlerde Lula önde

Brezilya'da yayımlanan son anket sonuçlarına göre, aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun iktidarı gelecek seçimlerde sona erecek. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro daha önce yaptığı bir açıklamada, "Sadece tanrı beni iktidardan alabilir" iddiasında bulunmuştu. Ancak anket sonuçlarına göre, solcu aday ve ülkenin eski devlet başkanı Lula da Silva, Bolsonaro'nun önünde gözüküyor.

Bolsonaro 4 yıllık başkanlık sürecinde, Brezilya ekonomisini bulunduğu krizden daha kötü bir yöne doğru götürdü, Amazon ormanlarını talana açarak kendisini savundu. Bolsonaro sağcı fikirlerini halka yaymaya çalışırken, kendisine karşı sesini yükseltenlere şiddet uygulamaktan kaçınmadı. Ülkedeki sermayedarların desteğini alan Bolsonaro, birçok kamu kurumunu özelleştirdi.

Anketlerde en az 12 puan geride

Koronavirüs pandemisi sırasındaki tercihleri ve aşı karşıtlığı gibi bilim dışı görüşleriyle ön plana çıkan Bolsonaro'nun son anket sonuçlarında, Lula da Silva'nın en az 12 puan gerisinde kaldığı bildirildi.

Brezilya'da başkanlık seçimlerine bir haftadan az zaman kalmışken yapılan, Genial/Quaest anketine göre, Bolsonaro'ya destek yüzde 33 seviyesine geriledi. Öte yandan Lula'ya desteğin artarak yüzde 46 seviyesinde olduğu bildirildi.

Diğer anket sonuçlarına göreyse Bolsonaro'nun oy oranı yüzde 30 seviyesine düşmüş olabilir. IPEC anketine göre, Lula'nın oy oranı yüzde 48 seviyesine yükselerek, ilk turda devlet başkanlığı yarışını kazanabileceği belirtildi.

Seçimler ikinci tura kalabilir

Buna rağmen 3 Ekim'de gerçekleşecek birinci tur seçimleri öncesi yapılan birçok anketin sonucuna göre, Lula'nın yüzde 50'yi geçmesi beklenmiyor.

Ancak 30 Ekim'de gerçekleşecek ikinci tur seçimlerde Lula'nın Bolsonaro'dan yüzde 15'e yakın bir oranda daha fazla oy almasının beklendiği ifade edildi.

Seçimler öncesinde yaptığı açıklamalarda birçok kere, kaybetmesi halinde tehditvari ifadeler kullanan Bolsonaro, "Ordu bizim tarafımızda" demişti. Ülkede seçim güvenliği konusunda endişeler devam ediyor.