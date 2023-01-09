Bolsonaro karın ağrısı şikâyetiyle ABD'de hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration hastanesine kaldırıldı.

Görev süresinin dolmasına ve dokunulmazlığının sona ermesine 2 gün kala ülkesini terk edip ABD'ye giden Bolsonaro yılbaşı gecesini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago tatil konutunda geçirmişti.

Bolsonaro, Rio de Janeiro'nun yaklaşık 125 mil kuzeyindeki Juiz de Fora kasabasında bir miting sırasında bıçaklandığı 2018'deki suikast girişiminden bu yana sağlık sorunları yaşıyor. Bıçak, bağırsaklara kan akışını sağlayan mezenterik artere zarar vermişti. Virüs inkârcı tutumuyla bilinen Bolsonaro aynı zamanda Covid-19'u da ağır atlatmıştı. Bolsonaro daha sonra birkaç ameliyat geçirmişti.