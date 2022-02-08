Bolsonaro hakkında altı farklı suçlama

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında altı farklı soruşturma açıldı. Bu davalardan bazılarının, Bolsonaro’nun görevden alınmasına yol açabilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Telesur’un haberine göre Bolsonaro, federal polise müdahale etmek, aşılar hakkında yanlış yanlış bilgiler yaymak, Yüksek Mahkeme yargıçlarına yönelik saldırıları teşvik etmek, elektronik oy sistemi hakkında sahte haberleri yaymak ve gizli verileri sızdırmaktan suçlanıyor. Ayrıca, Yargıtay’da bekletilen Covaxin aşıları hakkında görevi kötüye kullanma davası sebebiyle soruşturulan Bolsonaro’nun, bu davadaki suçlamalardan muaf tutulduğu kaydedildi.

Folha de S. Paulo gazetesinin haberine göre Brezilya Başkanı, başsavcılık tarafından kınama cezası alabilir. Bu durumda, Temsilciler Meclisi dava takibini onaylar ve Yüksek Mahkeme’de ceza davası açılmasını kabul ederse, Bolsonara 180 günlüğüne görevden alınacak.

Yasama organının soruşturmaları engellemesi halindeyse cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra dava süreci devam edecek.

