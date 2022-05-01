Bolivya'da sendikalar ve hükümet 1 Mayıs'ta maaş artışı ilan etti

Bolivya'da MAS hükümeti, ülke Uluslararası İşçi Günü'nü kutlamaya hazırlanırken 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere ulusal asgari ücretin ve tüm işçilerin maaşlarının artırılması için Central Obrera Bolivya (COB) sendikasıyla bir anlaşmaya vardı.

Ulusal asgari ücret yüzde 4 artırılırken, halihazırda asgari ücretin üzerinde kazanan işçiler yüzde 3'lük bir zamdan yararlanacak. Devlet Başkanı Luis Arce ve COB, duyuruyu 30 Nisan'da Casa Grande del Pueblo'daki toplantının ardından yaptı.

COB'nin genel sekreteri Juan Carlos Huarachi, Arce'nin işçilerin taleplerini karşılama konusundaki istekliliğini ve bağlılığını memnuniyetle karşıladı söyledi.

Bolivya'da genel ücret zamlarının yanı sıra 2006'dan beri 1 Mayıs'larda zam yapılması gelenek haline gelmişti. Ancak bu gelenek Jeanine Añez'in darbe yönetimi sırasında 2020'de bozulmuştu.