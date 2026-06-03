Bolivya’da protestolar hükümeti sarsıyor: İki bakan istifa etti

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Kasım ayında göreve gelen Rodrigo Paz, yaklaşık yirmi yıllık sol iktidar döneminin ardından Bolivya’da sağcı bir hükümet kurmuştu. İktidarının ilk aylarında ülke, yakıt kıtlığı, azalan döviz rezervleri, artan yaşam maliyetleri ve kemer sıkma politikalarına karşı yükselen toplumsal tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar sürerken, istifa haberleri de gelmeye başladı.

Bolivya’da Savunma Bakanı Marcelo Salinas, haftalardır süren kitlesel protestoların ardından görevinden ayrıldı. Hükümet kaynaklarına göre Salinas’ın yerine, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında görev yapan Bakan Yardımcısı Ernesto Justiniano’nun getirilmesi bekleniyor.

Aynı gün Eğitim Bakanı Beatriz Garcia’nın da istifa ettiği yerel basına yansıdı. Daha önce Çalışma Bakanı Edgar Morales de kabinedeki değişiklikler kapsamında görevinden ayrılmış, Paz yönetimiyle “anlayış eksikliği” yaşadığını söylemişti.

Kemer sıkma karşıtı eylemler büyüyor

Protestolar Mayıs ayında işçilerin greviyle başladı, kısa sürede yol kapatma eylemlerine dönüştü. La Paz ve El Alto’ya erişimi kesen ablukalar, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı bölgede gündelik hayatı durdurdu.

Eylemlere işçi sendikalarının yanı sıra eski solcu Devlet Başkanı Evo Morales’e bağlı gruplar da katılıyor. Protestocular, Paz hükümetinden kemer sıkma politikalarını geri çekmesini, hayat pahalılığına karşı önlem almasını ve istifa etmesini istiyor.

El Alto Belediye Başkanı Eliser Roca, kentteki ablukalar nedeniyle günlük yaklaşık 6,5 milyon dolarlık kayıp yaşandığını söyledi. Küçük işletmelerin ve gündelik gelirle yaşayan ailelerin zor durumda kaldığını belirten Roca, hükümet ile protestocular arasında diyalog çağrısı yaptı.

OHAL ve asker seçeneği gündemde

Paz hükümeti ise protestoların kontrol altına alınması için olağanüstü hâl ilanına kapı aralayan adımlar attı. Bu yönde bir karar, ordunun sokaklara inmesinin önünü açabilir.

Bolivya İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Mario Argollo, El Alto’da toplanan protestoculara yaptığı konuşmada Paz hükümetinin kendi seçmen tabanıyla bağını kopardığını söyledi. Argollo, Paz’ın iktidara geldikten sonra kendisini destekleyen halk kesimlerini unuttuğunu belirtti.

Bolivya Başkanlık Bakanı Jose Luis Lupo ise geçen hafta yaptığı açıklamada Paz’ın istifasının söz konusu olmadığını savunmuş, istifa çağrılarını “anti-demokratik” olarak nitelendirmişti.

Yabancı sermaye vaadi krizle karşılaştı

Rodrigo Paz, seçim kampanyasında Bolivya’yı madencilik, hidrokarbon, lityum ve enerji alanlarında yabancı özel yatırımlara açma vaadiyle öne çıkmıştı. Ancak hükümet, göreve gelir gelmez derinleşen ekonomik kriz ve toplumsal muhalefetle karşı karşıya kaldı.

Paz, Nisan ayında Enerji Bakanı’nı değiştirmiş ve göreve eski Elektrik ve Yenilenebilir Enerjiler Bakan Yardımcısı Marcelo Blanco’yu getirmişti. Son istifalarla birlikte hükümet içindeki sarsıntı daha görünür hale gelirken, protestoların nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.