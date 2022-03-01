Bolivya: NATO uluslararası güvenliğe bir tehdittir

Bolivya'nın BM Büyükelçisi Diego Pary'nin bugünkü Ukrayna acil özel oturumunda "NATO bir güvenlik garantisi değildir" dedi.

Pary BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada “NATO bir güvenlik garantisi değildir. Aksine, uluslararası güvenlik için bir tehdittir. Sadece Yugoslavya'nın bombalanmasını hatırlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bolivyalı diplomat, “diyaloğu teşvik etmek yerine barışçıl bir çözüm olasılığını baltalayan tek taraflı yaptırımlar gibi beyanlardan veya eylemlerden kaçınması” çağrısında bulundu.