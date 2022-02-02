Bolivya kadın cinayetlerini soruşturmak için yeni komisyon kuruyor

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, katillerin serbest bırakıldığı kadın cinayetleri ve istismar davalarını incelemek için bir yargı komisyonu kurulması için dün talimat verdi. Komisyonun 120 gün içinde veri sunması bekleniyor.

Girişim, iki genç kadını katleden Richard Choque'un hapsedilmesi ve serbest bırakanların cezalandırılması talebiyle geçtiğimiz gün düzenlenen büyük bir eylemi takiben geldi.

2013 yılında işlenen cinayetin faili 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ABD güdümlü darbenin damga vurduğu 2019 yılında mahkeme Choque'nin “iyi hal”den dolayı serbest bırakılmasına karar vermişti.

Daha sonra katili serbest bırakan hakim, kabahat suçlamasıyla altı ay tutuklu kaldı. Savcılar, hakimin Choque davasında yaptığı gibi diğer hükümlüleri de serbest bırakmış olabileceği ihtimalini inceliyor.

Latin Amerika Ekonomik Komisyonu'na (ECLAC) göre Bolivya, kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu Güney Amerika ülkesi. 2020'de 113, 2021'deyse 108 Bolivyalı kadın katledildi.

Geçen yıl, Yasama Meclisi tarafından sunulan kadın cinayeti davalarının görüşülmesi ve çözümlenmesindeki gecikmeyle ilgili ortak bir soruşturma komisyonu, Bolivya adalet sisteminin toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı yasayı gözden geçirmesini ve bu konuda daha fazla savcının emek harcamasını talep etti.

Bolivya’nın solcu Devlet Başkanı Arce’nin yönetimi, cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinin ve özellikle kadın cinayetlerinin önüne geçilmesini teşvik etmek için 2022'yi “Ataerkillikten Kurtulmak için Kültür Devrimi Yılı” ilan etmişti.

Bolivya kadına yönelik şiddeti sonlandırmayı amaçlayan bir kampanya başlattı.