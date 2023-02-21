Boğazlarda hamsi avcılığı 15 Nisan'a kadar yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çevresel ve iklimsel faktörler nedeniyle Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, 15 Nisan'a kadar ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğunu duyurdu.

Avlanan hamsilerde, yasanın izin verdiği boy uzunluğu kriterlerini taşımayan bireylerin oranında artış, et verimliliklerinde de düşüklük tespit edilmişti. Bu nedenle balıkların biyolojik yapısına uygun olmayan ve giderek artan avcılığın engellenmesi istenmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada uygulamanın ekosistemi koruyacağı ve gelecek sezon balıkçılara daha fazla ekonomik katkı sağlayacağı bildirildi.



