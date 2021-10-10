Boğaziçi'nin kayyum rektörü İnci öğrencilere ceza verilmesini istedi

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Mehmet Naci İnci'ye yönelik tepkiler sürerken, İnci iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.
'Siz rektörü bu şekilde durdurarak ne yapmaya çalışıyorsunuz?'
Akademisyenlerimiz yönetim görevlerine gelmek istemiyorlar. Çünkü ciddi bir mahalle baskısı var. Korkuyorlar" diyen İnci, "Benim rektörlüğe atanmamla birlikte bir sakinleşme oldu. Kampüs normal hayatına dönmeye başladı. Sonra kampüs açıldı. Eğitim öğretime başladık. Ne olduysa bir şekilde bir yerden düğmeye basılmış gibi. Rektörün arabasının önünü kesmek, üniversitede huzursuzluk çıkarmak, böyle olaylarla karşılaştık maalesef" ifadesini kullandı.
Öğrencilere ceza verilmesini isteyen İnci, şöyle konuştu: