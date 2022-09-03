Boğaziçi'nin arşiv binası önümüzdeki günlerde boşaltılacak

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi binası üniversite yönetiminin kararıyla boşaltılırken merkezin idari sorumlusu Prof. Dr. Cengiz Kırlı da görevinden alınmış, binanın lojman olarak kullanılacağı ya da yeni kurulan fakültelere tahsis edileceği öğrenilmişti.

Halk TV'deki habere göre açıklama yaparak Kırlı "Ne yazık ki bu haber doğru. Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi kapatıldı ve benim de yönetici olarak görev yaptığım yürütme kurulu lağvedildi. Önümüzdeki günlerde merkezin bulunduğu bina boşaltılacak ve merkezde bulunan tüm koleksiyonlar üniversite kütüphanesine devredilecek" dedi.

Kırlı mesajında "Kütüphanede çalışan meslektaşlarımızın bu son derece kıymetli arşivlere sahip çıkacaklarına inanıyor ve mali yetersizlikler nedeniyle bizlerin gerçekleştirme imkanı bulamadığımız kataloglama çalışmalarını tamamlayarak koleksiyonları araştırmacılara açacaklarını umuyorum" yazdı.