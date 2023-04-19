Boğaziçi’nde 'yapılaşma'ya karşı bilirkişi raporu: Uygun değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi arazisinin birinci derece doğal sit alanı olan statüsü, 2021 yılında değiştirilmişti. Değişikliğe yönelik işlemin durdurulması için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi davalar açtı.

İstanbul 12'nci İdare Mahkemesi'nin baktığı davada bilirkişi raporu çıktı. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre raporda, üniversite kampüsü ana binalarının tarihi devirlerde kültürel ve sosyal yaşama katkı sağladığı belirtilerek, özgün mimari değer taşıyan ve Türk eğitim tarihinde önemli bir yeri olması sebebiyle “kültürel varlık” olarak korunması gerektiği kaydedildi.

Alanda 87 ağaç türü ve 49 çalı türünden oluşan binlerce bitkinin, Boğaziçi Üniversitesi'nin koruması altında değerli bir arboretuma (botanik bahçesi) dönüştüğüne dikkat çekilerek “Boğaziçi Üniversitesi'nin yerleşim alanı, şehitlik ve Nafi Baba Tekkesi tarihi değerleri yüksek yerlerdir ve korunması gerekir. Aynı şekilde bir arboretuma dönüşen orman alanının da korunması gerekir. Dava konusu işlem ile korunması gereken bu değerlerin zarar görme olasılığı oldukça yüksektir” denildi.

'Yeşil azalır, yapılaşma artar'

Raporda, sit statüsü değişikliğinin yapılaşmanın önünü açacağına dikkat çekilerek hem Boğaziçi Üniversitesi'nde hem de bitişiğindeki alanda koruma statüsünün düşürülmesinin, yeşili azaltıcı, yapılaşma oranını artırıcı sonuçlar yaratacağı belirtildi. Bu iklim değişikliğinin etkilerini de arttıracağı kaydedildi.

Alanın ekolojik yapısı itibariyle iki farklı sit derecelendirilmesi sonucu birbirinden ayrı tutulmasının bilimsel bir dayanağı olmadığı vurgulanarak dava konusu işlemin doğal bütünlüğü bozduğu ifade edildi.