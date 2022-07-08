Boğaziçi'nde uzaklaştırılan 4 akademisyenden 3'ü göreve iade edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğün üç ay süreyle üniversiteden uzaklaştırdığı dört akademisyenden üçü göreve iade edildi. Üniversitenin Bilgi Teknoloji Kurulu'nda yer alan Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Necmettin Emre Otay göreve iade edilirken, uzaklaştırılan dördüncü akademisyen Prof. Dr. Tuna Tuğcu göreve iade edilen isimler arasında yer almadı.

Evrensel'in haberine göre Rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez yazdığı kurum içi bilgilendirme yazısında, "haklarında cezai ve disiplin soruşturması açılan akademisyenlerin ifadeler alındıktan sonra yapılan ön değerlendirmede Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Necmettin Emre Otay’ın, akademik görevlerine devam etmelerinin sakınca oluşturmayacağı kanaatine varıldığı" belirtildi ve "Söz konusu üç akademisyenin görevden uzaklaştırılmaları kararının kaldırılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim" denildi.

Ne olmuştu?

Yandaş gazeteler, Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyeleri Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve BTK başkanı Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun üniversitenin Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basıp belgeleri gasp ettiğini iddia etmişti. Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyeleri, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, yaptıkları açıklamada öğrenci mezun ve çalışanların verilerinin izinsiz paylaşıldığını dile getirmişti.

Kurul üyeleri, 10 Haziran Cuma günü hiçbir haber verilmeksizin rektörlük tarafından görevden alınmış, ardından kurul lağvedilmişti.