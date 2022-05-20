Boğaziçi'nde Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüs'e çevik kuvvet girdi. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'e çevik kuvvet girdi. Onur Yürüyüşü için, kapatılan kulüp önünde toplanan öğrencilere polis saldırdı.

Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

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