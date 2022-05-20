Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'e çevik kuvvet girdi. Onur Yürüyüşü için, kapatılan kulüp önünde toplanan öğrencilere polis saldırdı.
Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Boğaziçi'nde Onur Yürüyüşü'ne polis saldırısı: Gözaltılar var
Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüs'e çevik kuvvet girdi. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'e çevik kuvvet girdi. Onur Yürüyüşü için, kapatılan kulüp önünde toplanan öğrencilere polis saldırdı.
Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.