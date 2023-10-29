Boğaziçi'nde kayyım rektör akademisyen Yıldız Silier'in görevine son verdi

Kayyım rektör atamasına karşı protestoların 1000 günü geride bıraktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlere ve öğrencilere yönelik baskı artarak devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yıldız Silier görevden alındı. Silier'in doktor öğretim üyesi pozisyonuna tekrar atanmasının kayyım rektör Naci İnci tarafından uygun görülmediği ve sözleşmesinin yenilenmediği öğrenildi.

'Görevine son verilen akademisyen sayısı 5 oldu'

Akademisyen Can Candan görevine son verilen tam zamanlı akademisyen sayısının kendisiyle beraber 5’e çıktığını söyledi.

Candan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Boğaziçi Üniversitesi kayyım yönetimi haksız, hukuksuz bir şekilde Yıldız Silier Hocamızın da görevine son vermiş! Görevine son verilen tam zamanlı akademisyen sayısı, ben, Mohan Ravichandran, Tolga Sütlü, Ian Fitzmorris ile birlikte 5 oldu!”

Yetki yoksa yıldırma var

Geçtiğimiz hafta da rektörlüğün idari süreçlerle yıldırmaya çalıştığı dört akademisyen istifa etmişti. Üniversite yönetiminin kadro ve izin taleplerini reddettiği Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden Emine Fişek ve Hande Tekdemir, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Zeynep Kadirbeyoğlu ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Umut Türem, rektörlüğe istifalarını iletmişti.