Boğaziçi Üniversitesi'ne kurum dışından 3 dekan atandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Metin Ercan haklarında görevleri ile ilgili açılan disiplin soruşturmaları sonucu görevlerinden alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün konuya dair gerçekleştirdiği açıklamada, bahsi geçen dekanlık görevleri için kurum içinden kimi öğretim görevlileriyle görüşmeler gerçekleştirildiği ancak görüşülen öğretim görevlilerinin dekanlık görevini kabul etmediği belirtildi.

'Bir grubun Üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle...'

"Dekanlıkların kurum içinden öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi Rektörlüğümüzün tercihi olsa da maalesef bir grubun Üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır" ifadesine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamanın öne çıkan kısımları şöyle:

“YÖK'e önerilmek üzere Rektörlük, kurum içinden dekan olarak görevlendirilmeleri için Boğaziçi Üniversitesi'nde aktif olarak görev yapan ve Rektörlükle uyumlu olarak dekanlık görevini yürütebileceğini düşündüğü bazı öğretim üyeleri ile görüşmeler yürütmüş, ancak bu öğretim üyeleri görevi kabul etmemiştir. Dekanlıkların kurum içinden öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi Rektörlüğümüzün tercihi olsa da, maalesef bir grubun üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır.

Bu durumu tercih etmemekle birlikte söz konusu grubun Rektörlüğümüze karşı dayatmacı yaklaşımı ve oluşturdukları baskı ortamı nedeniyle görevden alınan dekanlarımızın yerine bugüne kadar farklı üniversitelerde çalışmakta olan, Üniversitemize en uygun, alanlarında akademik vasıfları yüksek ve liyakatli akademisyenlerin üç fakültemize dekan olarak atanmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu'na önerilmesi yoluna gidilmiş, YÖK uygun gördüğü atamaları gerçekleştirmiştir"