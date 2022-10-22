Boğaziçi Üniversitesi'nden Güney Kampüsü'nde çıkan yangınla ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünün kullanımında olan Kültürel Miras Müze binasının çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada öğle saatlerinde üniversitenin Güney Kampüsü'nde çıkan yangına önce güvenlik görevlileri sonrasında itfaiye tarafından müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının alt katlara sıçramadan ve herhangi bir ciddi hasara sebep olmadan kısa sürede söndürülmüştür" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Boğaziçililer; Bugün Kültürel Miras Müzesi binasının çatı katında çıkan yangın ciddi bir hasara sebep olmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk müdahaleyi gerçekleştiren güvenlik görevlilerimize ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. (AA)