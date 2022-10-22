Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içinde saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre, kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kampüste ahşap bir binanın yandığı belirtiliyor.
Zuhal Okuyan, Şadan Tütüncü, Özgür Selvi
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın
Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içinde bir binada yangın çıktı.
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içinde saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre, kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kampüste ahşap bir binanın yandığı belirtiliyor.