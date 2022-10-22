Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın

Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içinde bir binada yangın çıktı.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Güney kampüsü içinde saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, kampüse çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kampüste ahşap bir binanın yandığı belirtiliyor.