Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine mahkeme kararıyla dönen Candan'ın ataması yapıldı

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan’ın görevine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından son verilmişti. Candan’ın konuyu yargıya taşıması üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararıyla üniversiteye geri dönen Candan, kampüse girişinde meslektaşları ve öğrencileri tarafından davul ve zurnayla karşılanmıştı.

Candan, bugün sosyal medya hesabından “Size iyi bir haberim var” başlığıyla paylaşım yaptı. Candan, paylaşımında, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 16 Şubat 2022 tarihli yürütmenin durdurulması kararı sonucu 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevime tekrar atanmışım. (4 Nisan 2022 tarihli, Naci İnci imzalı yazı)” dedi.

Akademisyenlerin eylemi devam ediyor

Bu arada Boğaziçi akademisyenleri de rektörlüğe sırt dönme eylemlerinin bugün 315’incisini yaptı. “Sizlere basının hâlen alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz” denilen akademisyenlerin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bu haftaya bizleri sevindiren, bir yılı aşkın süredir kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemize güç katan önemli bir haberle başlamak istiyoruz. Hak yerini buldu ve sevgili meslektaşımız Can Candan, olması gerektiği gibi görevine geri döndü. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı arkadaşımız Can Candan, 16 Temmuz 2021’de Naci İnci tarafından mesnetsiz iddialarla ve hukuksuz bir şekilde görevinden alınmıştı. Israrlı bir hukuk mücadelesi sonucunda üst mahkemenin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından, 4 Nisan Pazartesi günü değerli hocamız Can Candan’ın görevine resmen tekrar atandığını öğrendik. Can Hoca’mızın öğrencilerinin devam eden mağduriyetlerinin son bulması için bu dönem vermekte olduğu derslerinin resmi olarak tanınmasını talep ediyoruz." (ANKA)