Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi’nde davul zurnayla karşılandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi olan ve 2007'den beri üniversitede eğitim veren Can Candan, rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Candan, üniversiteye geri döndü; öğrencileri ve akademisyen arkadaşları davul zurnayla karşıladı.
Candan, 13 Ağustos 2021’de yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Eğitim-Sen de daha sonra bu davaya müdahil oldu. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 20 Ocak 2022’de talebi reddetse de Candan’ın karara itiraz etmesinin ardından 7. İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat’ta yürütmenin durulmasına karar vermişti. Bu sayede de esastan karar alınana kadar Candan okula geri dönmüş oldu.
Mücadelemize devam edeceğiz
Üniversitede akademisyenlerin her gün gerçekleştirdiği nöbette bir açıklama yapan Candan, şunları söyledi: