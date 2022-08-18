Boğaziçi Üniversitesi'nde yemekhane zammı eylemi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere açıklanan yemekhane zamları öğrencilerin tepkisini çekti. Zamlara göre kahvaltı fiyatı 2,60 TL'den 5 TL'ye, öğle ve akşam yemekleri de 4,10 TL'den 7,50 TL'ye çıktı.

Öğrencilere gelen elektronik postada daha önce öğrencilerin ödediği para yemek maliyetinin yüzde 47-68'i iken, yeni zamların gerçek maliyet artışını karşılamadığı iddia edilerek, öğrencilere düşen yüzdenin yüzde 18-20'ye düştüğü yazıyor.

'Yemekhane zammına boyun eğmeyeceğiz!'

Boyun Eğmeyen Boğaziçi Öğrencileri de zamlara karşı, şirketlerin kârları için öğrencileri soyan düzeni kabul etmediklerini ve müşteri değil öğrenci olduklarını söyleyerek eylem yaptı. Eylem öncesinde kampüse gözaltı araçları, TOMA ve çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

Öğrenciler yemekhane önüne yürüdükleri eylemde yaptıkları açıklamada üniversitenin tüm kaynaklarının öğrenciler için kullanılması gerektiğini ve temel bir hak üzerinde kâr-zarar hesabı yapılamayacağını söyledi.

"Boyun Eğme yemeğine sahip çık!" ve "Müşteri değil öğrenciyiz!" sloganları atan öğrenciler, ardından yemekhane girişinin üzerine, "Ucuz ve kaliteli yemek hakkımız, zamlar derhal geri alınsın!" yazılı pankartlarını asıp, sıra arkadaşlarını mücadeleye çağırdılar.

Kampüste zam nedeniyle başlatılan imza kampanyası iki gün boyunca devam edecek.