TKG'den yurtlarla ilgili açıklama: Bakanlığın bütçesi nasıl ve hangi önceliklerle kullanılıyor?

İçişleri Bakanlığı, 81 ile “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” konulu genelge ile gönderdi. Genelgeyle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) binalarıyla ve öğrencilerin konaklamalarıyla ilgili kararlar alındı.

Genelgeye tepki gösteren Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir açıklama yayınladı. Açıklama TKG'nin sosyal medya hesabından "Toplam yurt kontenjanları öğrencilerin yalnızca yüzde 18'inin ihtiyacını karşılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 27 milyar TL bütçesi nasıl ve hangi önceliklerle kullanılıyor? Yurt sorununu nasıl çözeceksiniz? Biz bu hesabı sormaya geliyoruz!" ifadeleriyle paylaşıldı.

Toplam yurt kontenjanları öğrencilerin yalnızca %18'inin ihtiyacını karşılıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 27 Milyar TL bütçesi nasıl ve hangi önceliklerle kullanılıyor?



Yurt sorununu nasıl çözeceksiniz?



Biz bu hesabı sormaya geliyoruz!https://t.co/TQ7mNdvNQ1 pic.twitter.com/GBduDWdJlU — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) August 12, 2022

TKG'nin açıklaması şöyle:

Gençlik ve Spor ve İçişleri Bakanlarının valilerle yaptıkları toplantının ardından “Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri” başlığıyla valiliklere gönderilen genelgenin içeriği basında kendisine yer buldu. Toplantının bileşimi ve gönderilen genelgenin başlığı durumun vehametini ortaya koyması açısından önemli. Üniversite öğrencilerine reva gördükleri koşullar öylesine ağır ki hükümet öğrencilerin en temel hakkı olan barınma sorununu güvenlik kavramı ile birlikte ele almaya başladı. Bu temel sorunun çözümü noktasında geçtiğimiz yıldan bu yıla hiçbir kayda değer önlem almayanlar bu kez sorun karşısında hakkını arayacak öğrencilere sopa göstereceklerini şimdiden utanmazca ilan etmiş oluyor.

Hükümet yurt sorununu çözmeyi değil yurt sorununun mağdurlarının sesini kesmeyi önüne alıyor. Kapasite artırmak için buldukları yöntem zaten haddinden fazla kalabalık olan KYK yurtlarında 2 kişilik odaları 4, 4 kişilik odaları 6 kişilik olacak şekilde yeniden düzenlemekten ibaret. Bunun dışında STK’larla iş birliği adı altında tarikatlara yol vererek öğrencileri tarikat yurtlarına mecbur bırakmaları da cabası. Devlet kendi görevini özel sektöre, mülk sahiplerine havale ediyor sonra da bu alanı denetlemekten, özel yurt ücretlerini kontrol altına almaktan söz ediyor.

Genelgede üniversite yönetimleri ile emniyet teşkilatını ortaklaşa çalıştırıp oluşacak toplumsal tepkiyi terör diye yaftalamayı planladıkları ancak bu kadar net ifade edilebilirdi.

Öğrencilerin yurt sorunu, geçim sorunu özel sektörün insafına terk edilemez. Bunlar temel haklardır. Bir yüksek öğretim kurumu daha en başta o kurumda okuyacak öğrencilerin barınma koşullarını garanti altına alarak tasarlanmalıdır. Türkiye’de üniversite öğrencilerinin sayısı yaklaşık 3 milyon 800 bin kişi olup, KYK yurt kapasitesi yalnızca 695 bin kişi ile sınırlıdır. Öğrencilerin %82’sini sahipsiz zannedenler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 27 Milyar TL bütçesini nasıl ve hangi önceliklerle kullandığını açıklamalılar. Bilsinler ki biz bu hesabı sormaya geliyoruz.

Türkiye Komünist Gençliği