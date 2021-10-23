Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ablukaya alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı tepkilerini sürdüren öğrenciler, her gün Rektörlük önünde direniş çadırı kuruyor.

Bugün saat 18.00'de taleplerini dile getirmek üzere basın açıklaması yapacağını duyuran öğrenciler, polis tarafından ablukaya alındı. Öğrenciler polislerin okula ait araçlarla içeri girdiğini anlattı.

soL'un edindiği bilgiye göre polisler Rektörlük binası önünde oturan öğrencilerin basın açıklaması yapacağını öğrenince etrafını sardı. Öğrencilerin oturma eylemini sonlandırıp okuldan çıkması istenirken, bu duruma karşı gelen 45 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin yerlerde sürüklenerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar 43'ü serbest bırakılırken, 2 kişi adliyeye sevk edilecek.

'Kamu malına zarar vereceklerdi'

Kayyum Rektör Naci İnci gözaltıların ardından öğrencilere mail gönderdi. Mailde "bina kapısının işgali amacıyla" rektörlük kapısı önüne çadır kurulmak istendiği söylenirken, "kamu malına zarar verecek eylemler" yapılacağı öne sürüldü. Çadırları bu yüzden kaldırdıklarıını iddia eden İnci'nin öğrencilerin tepkisine neden olan açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin 17 bin öğrencisini temsil etmeyen bu azınlık grup, tüm öğrenciler adına hareket ettiğini iddia ederek kamuoyunu yanıltmakta, üniversitemizin eğitim-öğretim düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır."

Bu sabah direniş çadırlarının okul yönetiminin talimatıyla görevliler tarafından çalındığı ortaya çıkmış, yeni direniş çadırının kurulması özel güvenlik tarafından engellenmek istenmişti.