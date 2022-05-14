Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çalıştığı işyerinde ölü bulundu

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi. Burada mesaisini tamamladıktan sonra işyeri çalışanı Barış G., Pural’a işyerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Pural, işyerinde biraz daha kalacağını ifade ederek Barış G.’ye çıkabileceğini belirtti. İşyerinden ayrılan Barış G., sabah saatlerinde geri geldiğinde Ömer Pural’ı barfiks demirine asılmış halde buldu. Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri çalışanı Barış G.’nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. (İHA)