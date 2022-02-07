Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldığı için bursu kesilen öğrenci davayı kazandı

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum olarak atanan Melih Bulu’yu protesto etmek için İstanbul Kadıköy'de eylem düzenlenmiş, düzenlenen eylemde yüzlerce öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından birçok öğrencinin kredi ve bursları kesilmiş, emniyet tarafından öğrencilerin aileleri aranıp “Çocuklarınıza sahip çıkın” diyerek baskı yapılmıştı.

Bursu kesilen öğrencilerden birçoğu burslarını geri almak için bakanlığa karşı hukuk yoluna başvurmuş ve yapılan hukuksuz işleme karşı davalar açılmıştı.

Açılan davalardan biri geçtiğimiz Cuma günü karara bağlandı.

Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararda, "öğrencinin üzerine atılı suçları işlemediğine, bursunun kesilmesinin hukuka aykırı olduğuna" karar verildi.