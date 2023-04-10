Boğaziçi Üniversitesi dört işçiyi tazminatsız şekilde işten çıkarttı

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi akademisyenler ve öğrenciler üzerinde baskısını sürdürürken, son olarak dört işçiyi tazminatsız şekilde işten çıkarttı.

Diken'den Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre; okul yönetimi, okula ait Kennedy Lodge’da çalışan ikisi 16, biri 10, biri ise 17 yıllık dört işçiyi tazminatsız işten çıkardı. İşten çıkarılanların yerine sosyal tesisler şube müdürü Mehmet Tunç’un yani ilgili amirin akrabaları ve tanıdıkları alındı.

Mesai saati değişikliği talep edildi

Tunç, geçen günlerde okul içerisindeki bir işletmede düzenlenecek iftarda, işten çıkarılan işçiler dahil bazı işçilerin 8-17 mesaisi yerine 12-22 çalışmasını sözlü olarak istedi.

İşten çıkarılan işçiler ise bunun için yazılı bir talimat verilmesini gerektiğini belirterek değişikliği sözlü olarak geri çevirdi.

Mesai bitimindeyse, 12-22 mesaisine kalacak çalışanların listesi asıldı. Listede, işten çıkarılacak olan işçilerin adı yoktu.

Ertesi gün apar topar işten çıkarma

Ertesi gün mesai bitiminde söz konusu çalışanlara, kendilerine iletilen mesai saatinde (12-22) iş başında olmadıkları gerekçesiyle iş akitlerinin ‘haklı gerekçelerle ve tazminatsız’ feshedildiği iletildi.

İş akdinin feshi için verilen belgeleri imzalamayan işçiler, işten çıkarmanın apar topar olamayacağını ve savunma verme haklarının olduğunu belirterek ertesi gün konuya ilişkin konuşmak istediklerini ifade etti. Amirler ise söz konusu isteği kabul etti.

Okula girişleri engellendi

Çalışanlar, ertesi gün okula girmek istediğinde okula alınmadı. Okula girmek için kullandıkları kart habersiz iptal edildi ve idare, güvenliklere söz konusu çalışanların okula alınmamasına yönelik talimat verdi.

İşçilerin okuldaki özel eşyalarını almasına bile izin verilmediği belirtildi.

Yerlerine amirin akrabaları alındı

İşten çıkarılan işçilerin yerineyse amirin akrabaları ve tanıdıkları alındı.

Tunç ayrıca, sosyal tesisler şubesine bağlı bir birimin başına yeğenini getirdi.

İşçilerin avukatı: İşten çıkarma hukuksuz

İşten çıkartılan işçilerin avukatı Niyazi Atasoy, çalışanların imzaladığı toplu iş sözleşmesinde amirlerin vardiya değişikliği yapabileceğini ancak bunu yazılı olarak tebliğ etmesi gerektiğini söyledi.

Atasoy, bu değişikliğin hem yazılı tebliğ edilmemesi hem de yayımlanan listede işten çıkarılan çalışanların yer almamasından dolayı çalışanların çıkarılmasının hukuksuz olduğunu dile getirdi. Avukat Atasoy, işçilerin okula girişinin engellenmesinin de hukuki bir dayanağının olmadığını da eklerken çalışanların işten çıkış işlemlerinin henüz bitmediğinin altını çizdi.

Atasoy, burada kötü bir niyet olduğunu vurgularken amaçlardan birinin sendikalara saldırı olduğunu dile getirdi. İşten çıkartılan çalışanlar Dev Turizm Sendikası üyesi.

Atasoy, daha önce de söz konusu sendika üyesi kişilerin işten çıkarıldığını dile getirirken buradaki amaçlardan birinin de sendikalı işçilerin tasfiyesi olduğunu belirtti.

Avukat Atasoy, daha önce de farklı sendikalarda çalışan insanların işten çıkarıldığını ve bununla ilgili açılmış davaların olduğunu dile getirdi.