Boğaziçi Üniversitesi ders vermesini engellediği akademisyenle övündü

Uluslararası akademik yayıncılık kuruluşu Elsevier ile Stanford Üniversitesi’nin “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin ders vermesini veto ettiği akademisyen Yaman Barlas da yer aldı.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre; Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yaman Barlas, “Operations Research” alanında “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” kategorilerinde yer alırken, söz konusu konusu başarılar Boğaziçi Üniversitesi’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Üniversitenin söz konusu paylaşımına çok sayıda Boğaziçili tepki gösterdi. Tepkiler arasında, “Övündüğünüz her iki kategoride de bulunan Yaman Barlas Hoca’nın öğrencilere ders vermesini yasaklama amacınız nedir?”, “İşte bu şovunu yaptığımız hocalar her gün rektörlük binası önünde 'Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz' diyor. Bu arada, her iki kategoride de yer alan hocamızı da kayyum kovdu” ifadelerine yer verildi.

'Anlamsız ve çelişkili'

Konuya dair konuşan Barlas, şu ifadeleri kullandı:

“Ders vermemin reddedilmesinin ardından, üniversitenin tüm eğitim ve araştırma listelerinden ve sistemlerinden erişimim engellenmişti. Ayrıca temmuzda aldığım başka bir prestijli uluslararası ödül ise rektörlük tarafından ısrarla gözardı edildi ve hiçbir şekilde üniversite sitesinde haber yapılmadı. Tepeden inme rektör atandığından beri kişisel olarak yaşadıklarım, akademik meşruluğu olmayan bir yönetimin yapabileceği anlamsız ve çelişkili işlere sadece bir örnek."