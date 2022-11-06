Rektör ve AKP'li vekilin LGBT karşıtı yürüyüşe katıldığı ortaya çıktı

Trabzon Kahramanmaraş Caddesi'nde Trabzon Aile Dayanışma Platformu tarafından "Henüz vakit varken ailene sahip çık" adlı LGBT karşıtı yürüyüş düzenlendi.

LGBT'lerin hedef alındığı yürüyüşe AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Hamdullah Çuvalcı, AKP Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi de katıldı.

Halk TV'nin aktardığı habere göre, platform adına konuşan Ahmet Köken, dün topla tüfekle saldırıp hüsrana uğrayanların bugün insanlığın geleceğine saldırdıklarını iddia ederek, "İnsanın temiz fıtratını bozmak, ailenin ve dolayısıyla toplumun temelini sarsmak, hatta yıkmak için her türlü şeytani eylemlerini fütursuzca devreye sokmuşlardır. Ne olduğu belirsiz olan cinsiyetsiz bir toplum inşa etmenin beyhude çabası içine girip devletimize, milletimize, ailemize, evlatlarımıza ve bizi biz yapan tüm değerlerimize savaş açtılar" ifadelerini kullandı.