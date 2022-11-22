Boğaziçi Üniversitesi davası ertelendi: 12 kişiye üçer yıl hapis talebi

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına yönelik protesto gösterilerinde "LGBT flamalarını açıp toplu şekilde izinsiz yürüyüş yapıp dağılmadıkları" gerekçesiyle yargılanan 12 sanığın davasında mütalaa açıklandı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, celse arasında açıkladığı mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Mütalaada, sanıkların olay tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla üniversite çevresinde bir araya geldikleri kaydedildi.

Mütalaada sanıkların "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gerekçesiyle 6 aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi. (AA)