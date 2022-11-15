LGBT bayrağı davası: Boğaziçili öğrenciler hakkında hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atadığı kayyum rektör Melih Bulu’ya karşı eylem yapan öğrencilerin "LGBT flaması taşıdığı ya da yanında durduğu için" yargılandığı davada, "yasaya aykırı yürüyüş yaptıkları" iddiasıyla öğrencilerin üç yıla kadar hapsi istendi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin,1 Şubat’ta düzenlediği gösteride okulun kapısının girişine çıkıp LGBT bayrağı açtığı için N.D. isimli öğrenciye ve kendisine destek veren toplam 12 öğrenciye fakülteleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, öğrencilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren sekiz öğrenci de Kuzey Kampüs girişinde polisle aralarında geçen tartışmanın ardından gözaltına alınmıştı. Öğrenciler bir gün sonra adliyeye götürülmüş, haklarında altı aydan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanıp dava açılmıştı.

İstanbul 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi davaya 3 Haziran 2021’de bakmaya başladı. O günden bugüne kadar mahkemenin heyeti üç kez değişti. Mütalaayı açıklayan davanın üçüncü savcısı. Savcı Mehmet Genç’in hazırladığı mütalaada olay tarihinde öğrencilerin Melih Bulu’yu protesto etmek amacıyla üniversite çevresinde bir araya geldikleri belirtildi. Covid-19 salgını sebebiyle Beşiktaş ve Sarıyer kaymakamlıklarının gösteri ve yürüyüşleri yasakladığını hatırlatan savcı, öğrencilerin bu nedenle ‘yasaya aykırı gösteri’ yaptığını savundu.

Savcı öğrencilerin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32’inci maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Hakkında soruşturma başlatılan toplam 12 öğrencinin 22 Kasım Salı günü davaları görülecek.